В Подмосковье в детском саду дети наелись крысиного яда

К счастью, детей удалось спасти.

В Воскресенске в детском саду дети отравились крысиным ядом.

ЧП произошло 3 марта в детском саду Воскресенска, сообщает ТАСС. Установлено, что мальчик достал с полки вещество для уничтожения крыс. Ребенок съел его сам и угостил еще 4 детей. Дети в срочном порядке были доставлены в больницу cпризнаками отравления химическим веществом, где им незамедлительно сделали промывание желудка.

Сейчас в детском дошкольном учреждении проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также как ребенок смог получить доступ к опасным веществам.

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