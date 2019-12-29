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В Подмосковье в детском саду дети наелись крысиного яда
Сегодня, 15:14
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MShaffter

В Подмосковье в детском саду дети наелись крысиного яда

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К счастью, детей удалось спасти.

В Воскресенске в детском саду дети отравились крысиным ядом.

ЧП произошло 3 марта в детском саду Воскресенска, сообщает ТАСС. Установлено, что мальчик достал с полки вещество для уничтожения крыс. Ребенок съел его сам и угостил еще 4 детей. Дети в срочном порядке были доставлены в больницу cпризнаками отравления химическим веществом, где им незамедлительно сделали промывание желудка.

Сейчас в детском дошкольном учреждении проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также как ребенок смог получить доступ к опасным веществам.

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Фото:pixabay.com

Теги: массовое отравление, новости москвы и области, новости россии, отравились дети, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Аноним
Сегодня 15:40

Очуметь от всего можно,это крысиный яд лежит в шаговой доступности от детей,всех ответственных за порядок под суд

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