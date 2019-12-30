В Подмосковье в ДТП с легковушкой и пассажирским поездом погибли 2 человека

Пассажирский поезд Москва-Рязань протаранил легковушку на переезде.

В Московской области пассажирский поезд снес легковой автомобиль на переезде.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло в 4 часа 45 минут на пересечении 67 км железной дороги Москва - Рязань и 10 км ММК - Чечевилово. Автомобиль "Киа" выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским составом. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли водитель иномарки и его пассажир. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. Движение поездов по данной ветке приостановлено.

Сегодня ранее: В Перми в хостеле сварились заживо 4 постояльца (фото).

Фото:pixabay.com