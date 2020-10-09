Видео момента ДТП: В Подмосковье в ДТП с автобусом и такси погибли 2 пассажирки

Еще один пассажир такси получил травмы.

В Одинцовском районе Московской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и такси с пассажирами.

Авария произошла сегодня, 9 октября, в деревне Шарапово Одинцовского района. Автомобиль такси подрезал автобус, и произошло столкновение. Легковое такси от удара сильно искорежило, автобус вылетел в кювет.

"360" сообщает, что в ДТП погибли 2 пассажирки такси, еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести. О пострадавших в автобусе не сообщается.

В соцсетях опубликовано видео момента столкновения автобуса и такси, снятое видеорегистратором на автомобиле очевидца аварии.

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