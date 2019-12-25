В Крыму иномарка влетела в электроподстанцию

Водитель и пассажир погибли на месте. 700 человек остались без электричества.

В Крыму в Сакском районе ночью произошла авария с двумя погибшими.

ДТП произошло на одном из поворотов автодороги со стороны города Саки в направлении Орловки. Водитель "Шкоды" превысил скорость и на повороте не справился с управлением автомобиля. В результате машина вылетела с трассы и врезалась в электроподстанцию.

В результате ДТП погиб водитель и его пассажир 1988 года рождения. Около 700 человек временно остались без электричества.

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Фото:ВК, Евпатория - наш город !!!