В Саратове неизвестный надругался над 13-летней девочкой

В распоряжении органов следствия имеется фотография мужчины, совершившего противоправное действие.

В Саратове ищут педофила, который надругался над 13-летней девочкой.

Накануне вечером, 8 октября, около стадиона в Заводском районе Саратова неизвестный напал на 13-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут.

В распоряжении следствия имеется фотография подозреваемого.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области