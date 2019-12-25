В Подмосковье умер мужчина после возвращения из Египта

Супруга и двое детей покойного были обнаружены в бессознательном состоянии.

В Московской области умер мужчина после возвращения из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе региональном ГСУ Следственного комитета России.

Согласно данным ведомства, 16 ноября на пульт экстренных служб поступило сообщение о том, что в частном доме коттеджного поселка Домодедовского городского округа было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Кроме того, в бессознательном состоянии нашли его жену и двоих несовершеннолетних детей. Последние были отправлены в медицинское учреждение.

Один из малолетних, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Арабской Республики Египет, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи. из сообщения ГСУ СКР по Подмосковью

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Для проведения экспертиз из дома были изъяты продукты питания и напитки.

По данным Telegram-канала Mash, погибшим является заместитель генерального директора "Мособлгаза" Кирилл Егоров. Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены две пустые бутылки из-под алкогольных напитков, а также две пачки пельменей.

Ранее СМИ сообщили об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС.

Фото: СК России