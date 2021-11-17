СМИ сообщили об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС

В СМИ сообщили о проведении обысков у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Александра Ефремова, а также проректора Ивана Федотова. Об этом написали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.
Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по крупному мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством в академию.
эксперт агентства
Оперативные мероприятия имеют отношения к обвинениям, выдвинутым против ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева, а также бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. В настоящее время следователи подозревают Зуева в хищении свыше 21 млн рублей у ФНФРО, которым управляла Ракова.
Задержали экс-директора департамента сельского хозяйства Севастополя.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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