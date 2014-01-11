Задержали экс-директора департамента сельского хозяйства Севастополя

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ.

Задержали экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ. Мужчина подозревается в превышении должностных обязанностей (по части 1 статьи 286 УК РФ). СК РФ будет ходатайствовать об избрании фигуранту расследования меры пресечения в виде ареста.

Обвинение напомнило, что осенью 2020 года Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя, (сейчас - городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка) заключил государственный контракт с частной фирмой и бизнесменом на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов. Речь идет о соглашении в отношении набережной Корнилова и пляжа "Мыс Хрустальный". Ущерб составил свыше 1 млн рублей в качестве недополученных денежных средств в местный бюджет.

Указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов. Как полагает следствие, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерб. пресс-служба СК РФ по региону

В квартире подозреваемого проведены обыски, также, как и по месту работы. Оперативники изъяли документацию, необходимую для проведения расследования.

Стали известны детали убийства и расчленения пенсионера в Петербурге.

Фото и видео: Следственный комитет по Севастополю