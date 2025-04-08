В Подмосковье раскрыт поджог двух объектов железнодорожной инфраструктуры

Куратор обманул исполнителей заказа, так и не выплатив и обещанную сумму.

На территории Московской области транспортной полицией раскрыт поджог двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Полицейские заметили, что воспламенение двух шкафов разъединителей контактной сети произошло в районе станции "Подлипки-Дачные" Ярославского направления. Оперативники на месте событий обнаружили один полностью выгоревший металлический ящик, а также еще один частично повреждённый. Эксперты установили, что причиной пожара стал поджог. Ситуация не нарушила движение составов.

Сотрудникам МВД удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее не судимый жителя Подмосковья 1999 года рождения. Мужчина признался следователям в том, что получил предложение о преступлении через мессенджер от неизвестного куратора. Для выполнение задания ему пообещали денежное вознаграждение в виде 300 американских долларов. Сейчас в отношении задержанного ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Для совершения преступления он использовал ацетон и зажигалку, а свои действия снял на смартфон и отправил видео заказчику, однако денег так и не получил. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

В Подмосковье перед судом предстанет житель Москвы, обвиняемый в убийстве бабушки и брата.

Фото и видео: МВД Медиа