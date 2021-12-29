В Подмосковье при обрушении забора погибли два человека

Еще троих граждан спасатели достали из-под завалов живыми.

В Московской области при обрушении бетонного забора погибли два человека. Об этом журналистам сообщили представители региональных экстренных служб. Известно, что на территории поселка Селятино упали три пролета ограждения при строящемся придорожном торговом комплексе. Кроме жертв есть также пострадавшие. Сейчас специалисты уточняют состояние трех граждан, которых спасатели достали из-под завалов.

В СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса, в результате два человека извлечены из-под завала. пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью

Напомним, что сообщение о происшествии поступило в службы в 21:05 вечера 11 февраля. Наро-Фоминской прокуратурой проводится проверка соблюдению требований российского законодательства по охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

На Загородном проспекте произошло обрушение элементов фасада.

Фото и видео: Telegram / Mash

