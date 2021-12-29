На Загородном проспекте произошло обрушение элементов фасада

В этот момент никого не было во дворе, обошлось без пострадавших.

Утром 11 февраля в Центральном районе Петербурга произошло обрушение элементов фасада дома. Об этом в соцсетях рассказала жительница дома.

Утром по адресу Загородный проспект, 24 литера А произошло обрушение элементов фасада. В этот момент никого не было во дворе, обошлось без пострадавших.

Жительница дома отметила, что она уже написала жалобу. И также сообщила, что в доме не было капремонта, а после обрушения балконов летом 2020 года, ситуация в лучшую сторону не изменилась.

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Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа (Анна Репина)