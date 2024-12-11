В Подмосковье пресекли незаконный оборот красной икры без маркировки.

Российские правоохранительные органы из Московской области пресекли незаконный оборот красной икры без предусмотренной законодательством маркировки. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что в городе Одинцово злоумышленники организовали производство рыбной продукции.

Для изготовления и расфасовки сырья они оборудовали цех с автоматизированной линией. Готовый товар оптовыми партиями реализовывался в Московском регионе. пресс-служба МВД РФ

Оперативники в ходе осмотра помещения обнаружили икру лососевых пород рыб, упакованную в 266 банок без маркировки, а также свыше пяти тонн красной икры в пластмассовых контейнерах, этикетки несуществующих производителей. Лабораторная экспертиза показала, что часть изъятого является имитацией икорной продукции. Также образцы криминального товара были направлены на экспертизу на предмет определения опасности для здоровья покупателей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа