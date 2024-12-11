В Пикалево рецидивист отобрал телефон у шестиклассника

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Похищенный телефон изъят.

В Пикалево полицейские оперативно задержали местного жителя, отобравшего телефон у шестиклассника. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 января обратился житель города Пикалево Бокситогорского района, сообщив, что у дома 14 по улице Школьной у его 12-летнего сына, учащегося 6 класса, неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

В тот же день, около шести вечера по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в 6-м микрорайоне города Пикалево оперативниками был задержан 28-летний неработающий ранее судимый за кражу мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Похищенный телефон изъят.

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Фото: Piter.tv