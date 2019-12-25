Жители Московской области написали на поле "Лето в Подмосковье".

В Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей . Об этом сообщил телеканал "360". По данным журналистов, огромная надпись создана на поле в городском округе Ступино, около аэропорта "Домодедово".

По данным СМИ, фразу начали создавать два геодезиста и два трактора с 10 июля. На работу у специалистов могло было уйти около трех-четырех дней. Однако мероприятие затянулось на две недели из-за проливных дождей. Площадь фразы достигает площади в 16, 82 гектара.

Создатели надписи рассказали, что специально выбрали поле, на котором растут кормовые культуры. Вся трава, которая была скошена, отправилась на корм, а не была выброшена. К сентябрю текущего года всю территорию выкосят.

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Фото: телеканал "360".