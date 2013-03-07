Трое молодых людей незаконно проникали в дома и уносили с собой ценные вещи.

В Подмосковье полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из частных домов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась на территории управления "Балашихинское". Полиция установила, что банда отжимала пластиковые окна в зданиях, после чего незаконно проникала в помещения в микрорайоне Салтыковка. Оттуда злоумышленники выносили личные вещи потерпевших, дорогостоящую технику, украшения и денежные средства.

Подозреваемыми в расследовании стали молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет. Сейчас трое фигурантов уголовного дела пойманы. Им выбрана мера пресечения в виде ареста. Граждане обвиняются по статье 158 УК РФ. В местах их проживания в Реутове и Люберцах представители закона нашли мобильные устройства, сим-карты, а также строительные инструменты и ранее похищенные предметы. Следствие полагает, что подозреваемые причастны минимум к трем эпизодам краж в Балашихе. Общая сумма ущерба составила порядка 4 миллионов рублей.

В Магаданской области полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова лососевых.

Фото и видео: официальный сайт МВД России