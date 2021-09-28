В Магаданской области полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова лососевых

Преступник выловил кижуча на 550 тысяч рублей.

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова лососевых видов рыб. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что специальная операция проводилась 19 сентября территориальным управлением Росрыболовства по правому берегу реки Ола. Представители закона засекли 44-летнего местного жителя, который установил в акватории ставную сеть. С помощью запрещенного устройства он выловил 26 экземпляров кижуча.

В МВД РФ отметили, что по предварительной информации, злоумышленник нанес ущерб государству в размере 550 тысяч рублей. В его отношении расследуется дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее преступник уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ