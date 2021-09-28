В Красноярске на Вавилова автомобиль сбил женщину с ребенком

Водитель попал в "слепую зону".

В Красноярске водитель совершил наезд на двоих пешеходов, включая малолетнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте региональных правоохранительных органов. Известно, что около 12 часов дня 27 сентября шофер на автомобиле "Ниссан" стал виновником ДТП. Опасная ситуация зафиксирована на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Вавилова в Кировском районе города.

Пострадали местная жительница (63-летняя пенсионерка) и семилетний мальчик. Они были госпитализированы с места ДТП. На записях с уличной камеры видеонаблюдения видно, что шофер грузовика предоставил преимущество пешеходам на дороге. Однако по второй полосе ехал 66-летний мужчина на легковом транспорте, который оказался в "слепой зоне". Он не обратил внимание на то, что большегрузная машина остановилась.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю