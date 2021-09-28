В Красноярске задержали мужчину, срывавшего золотые цепочки с прохожих

Преступник сознался в серии грабежей.

В Красноярске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении серии грабежей. Об этом сообщается на официальном сайте региональных правоохранительных органов. В МВД РФ пояснили, что с сентября 2021 года стали получать заявления от пострадавших. Неизвестный мужчина срывал с граждан золотые украшения или забирал с собой сумки. Преступления совершались на территории Октябрьского, Железнодорожного, Советского районов, а также в городе Дивногорск.

В настоящее время оперативники установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Емельяново. Мужчина уже сознался в совершенном. По словам фигуранта расследования, своими действиями он надеялся улучшить собственное материальное положение. Украденные изделия он оставлял в ломбардах, а вырученные средства расходовал.

По пяти эпизодам полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Пьяную женщину без прав задержали в Тулуне после погони.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю

