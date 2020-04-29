В Подмосковье цех делал поддельный шоколад известного бренда

Подделку практически невозможно отличить от настоящего шоколада. По предварительным данным ущерб правообладателю составил порядка 19 миллионов рублей.

В Одинцове Московской области сотрудники МВД прикрыли цех по производству поддельного шоколада известной марки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного шоколада известной российской торговой марки.

На момент задержания в цехе находилось 10 рабочих без медкнижек. Выяснилось, что они работают в 2 смены уже несколько месяцев. В ходе обыска было обнаружено и изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда, а также оборудование и сырье для изготовления шоколада. Подделку от настоящего шоколада отличить практически невозможно. По предварительным данным ущерб правообладателю составил порядка 19 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание организаторов противоправной деятельности.

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