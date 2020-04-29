В Екатеринбурге пьяный неадекват напал на реанимобиль

Мужчина, напавший на медицинский автомобиль, находился в федеральном розыске.

В Екатеринбурге средь бела дня пьяный мужчина напал на скорую.

ЧП произошло ранним вечером 28 апреля во дворе дома № 51а на улице Амундсена в Екатеринбурге, сообщает издание "Е1. RU". Автомобиль скорой медпомощи приехал на вызов после драки. "Скорую" вызвали родственники пострадавшего мужчины. К реанимобилю подошел пьяный мужчина и начал приставать к водителю. После словесной перепалки неадекват начал закидывать камнями автомобиль.

Водитель пытался уехать от приставшего мужчины, но тот следовал за машиной, продолжая забрасывать "скорую" камнями. В результате было разбито стекло с водительской стороны. Водитель не пострадал. Прибывшие полицейские задержали неадеквата и доставили в участок. Там выяснилось, что мужчина находился в розыске за нанесение тяжких телесных повреждений.

Видео: т-м канал LIFE SHOT