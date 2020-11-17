В Подмосковье подготовят койки на случай роста заболеваемости в праздники

Пункты вакцинации от коронавируса продолжат свою работу.

В Подмосковье подготовят резервные койки на случай роста заболеваемости коронавирусом в праздники. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Мы готовим резервные койки, если не дай бог вот на эти праздники что-то там будет, какой-то взрыв. Мы должны быть готовы, система должна быть готова. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Он также отметил, что пункты вакцинации продолжат свою работу на время праздников. Кроме того, этим летом скорую помощь в Подмосковье переведут на IP-телефонию.

Видео: YouTube / Россия 24