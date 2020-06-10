В Подмосковье планируют открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Глава региона отметил, что власти готовятся к открытию, но перед этим проведут консультацию с санитарным врачом.

В Подмосковье откроют торговые центры и летние веранды перед выходными. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в первую очередь власти будут смотреть на "индекс репродукции" коронавирусной инфекции. Воробьев подчеркнул, что администрация внимательно изучает цифры. Губернатор хочет побыстрее дать возможность экономике и сфере услуг вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что Московская область занимает вторую строчку после Москвы по числу заразившихся в России. Но стоит отметить, что ситуация в регионе начала улучшаться. За время эпидемии выявлено 46 457 случаев заражения коронавирусом. Поправились 13 419 пациентов, умерли 622 человека.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что экс-глава МИД Украины озвучил способ вернуть Крым.

Видео: Instagram/andreyvorobiev