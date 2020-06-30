Также сообщается, что один из них незаконно осуществлял трудовую деятельность в стране.

В Подмосковье на строительстве многоэтажки выявили девять мигрантов-правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции посетили строительную площадку на улице Базаева в поселке городского типа Шаховская, где возводится многоквартирный жилой дом. Они проверили 26 иностранцев. В ходе проверки выяснилось, что девять мигрантов допустили нарушение режима пребывания на территории РФ. Кроме того, один из них незаконно осуществлял трудовую деятельность в стране.

На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Сотрудники полиции устанавливают личность работодателя, незаконно использовавшего труд мигранта.

Ранее мы сообщали, что во Владимирской области пресекли незаконное производство шоколадной продукции.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция