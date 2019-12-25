Высокий спрос объясняется хорошим сервисом, который привлекает туристов.

В Подмосковье на летний период забронировали около 85% отелей и глэмпингов. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

По его словам, высокий спрос объясняется хорошим сервисом, который привлекает туристов. Воробьев отметил, что подобную тенденцию власти Подмосковья наблюдали и в предыдущие годы. Он добавил, что главной задачей является совместная работа с представителями сферы туризма по информированию гостей и удобству всех сервисов.

Везде должны быть стандарты, и они не должны разочаровывать ни по сервису, ни по повестке дня, которую тебе предлагают. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

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Фото: mosreg.ru