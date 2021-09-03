Петербург лидирует в сфере событийного туризма

Основатель Russian Event Awards Геннадий Шаталов добавляет, что за последние три года Петербург показал "стратегический подход к развитию событийного туризма".

Петербург стал лидером в сфере событийного туризма. Об этом свидетельствуют данные компании ВНИЦ R&C, передают 6 июня в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

По словам главы комитета Сергея Корнеева, событийный туризм – один из стимулов посещения города. Накануне в городе состоялись такие праздничнее события, как День города, в ближайшее время проведут ПМЭФ, Фестиваль цветов, Фестиваль духовых оркестров и другие.

Основатель Russian Event Awards Геннадий Шаталов добавляет, что за последние три года Петербург показал "стратегический подход к развитию событийного туризма". Он стал одним из главных инструментов формирования турпотока в Петербург из разных регионов.

Ранее мы писали, что примерно 560 тыс. туристов посетили Петербург на майских праздниках.

Фото: pexels

