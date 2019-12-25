В Подмосковье мужчина украл еды и напитков на 700 тысяч рублей

Всего злоумышленник похитил со склада 850 единиц различных продуктов и напитков.

В Московской области со склада продуктов было украдено еды и напитков на сумму 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Со склада компании по производству продуктов питания и напитков в Домодедово было похищено 850 единиц товаров различного наименования.

Личность вора удалось быстро установить. Им оказался 35-летний житель г. Чехов-2. Похищенное находилось в его гараже. Мужчина намеревался развести товар по торговым точкам, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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