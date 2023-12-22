По словам очевидцев, трое человек получили ранения.

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 25 марта в подмосковном Фрязино. Неизвестный подошел с ножом в руках к клубу на улице Школьной, напал на мужчин у входа, а затем ворвался в заведение. В помещении злоумышленник ударил ножом еще двоих.

По словам очевидцев, трое человек получили ранения. Полиция уже задержала нападавшего, его допрашивают.

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Видео: Telegram / SHOT