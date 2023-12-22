Бригада медиков спешила на вызов к беременной женщине.

В Удмуртии задержали водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в селе Октябрьский. Отмечается, что 35-летний водитель иномарки не предоставил преимущественный проезд бригаде медиков, спешившим на вызов к беременной женщине. В отношении задержанного составлен административный материал. Также сообщается, что врачи смогли своевременно добраться до места и оказать помощь пациентке.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в краже товара из пункта выдачи заказов.

Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии