В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в краже товара из пункта выдачи заказов

Сотрудники полиции смогли найти преступника.

В столице Удмуртии российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в краже товара из пункта выдачи заказов. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что накануне вечером в помещение ПВЗ вошли двое молодых людей. Они хотели получить товар. В тот момент, когда оператор ушла на склад, один из злоумышленников похитил стоявшую в зале упаковку с монитором. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого и задержали его. пресс-служба МВД РФ по Удмуртии

Фигурантом расследования оказался 33-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Мужчина пояснил следователям, что похищенный монитор ему удалось продать прохожему на улице. Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

В Магадане задержан вооружённый ножом мужчина, требовавший деньги у работников организации.

Фото и видео: МВД Медиа