В Подмосковье мужчина изнасиловал и ограбил в родном подъезде 11-летнюю девочку

Насильника-педофила задержали по горячим следам.

В Пушкино в Подмосковье мужчина надругался над пятиклассницей.

Сообщается, что 25 октября в полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением об изнасиловании ее 11-летней дочери. Мужчина напал на ребенка в ее же подъезде, изнасиловал девочку на лестничной клетке между 8 и 9 этажами, забрал у ребенка телефон и скрылся.

Мужчину удалось задержать по горячим следам. Им оказался безработный мужчина из Нижнего Новгорода.

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Фото: Рixabay