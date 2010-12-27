В Златоусте под Челябинском 9-месячный малыш умер от голода

Мать ушла из дома, оставив одних детей 3 лет и 9 месяцев.

В городе Златоуст Челябинской области 9-месячный мальчик, оставленный дома матерью, скончался от голода.

Мать троих детей, взяв с собой 7-летнего сына, ушла из дома на несколько дней. Дома она оставила 3-летнюю дочь и 9-месячного сына. Когда женщина пришла домой и увидела, что сынишка мертв, она снова ушла из дома, забрав дочку.

Тело малыша обн6аружила бабушка младенца, она и вызвала полицию. Женщину задержали, старших детей забрали и отправили в реабилитационный центр. Проведенная экспертиза установила, что младенец скончался от голода.

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Фото: Рixabay