В Усть-Куте мать избила до полусмерти 4-месячного младенца

Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".

В Усть-Куте Иркутской области 21-летняя мать жестоко избила четырехмесячного сына.

По версии следствия, 19 октября молодая мать нанесла своему сынишке несколько ударов кулаком по голове, вследствие чего малыш получил серьезные травмы головы. Данный факт женщина скрыла. Малыш был госпитализирован в больницу только на следующий день.

Женщину задержали. На допросе она призналась в содеянном и рассказала подробности случившегося. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Одновременно следователи выясняют условия жизни ребенка в семье и допрашивают представителей субъектов системы профилактики. СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Рixabay