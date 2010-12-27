В Хакасии женщина выколола глаза 5-месячному сыну после ссоры с мужем

Женщина задержана, ребенок в больнице.

В Хакасии жен6щина поругалась с мужем и повредила глаза их общему ребенку.

Трагедия разыгралась в одной из семей в селе Таштып 26 октября в Хакасии. 46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Женщина задержана. На нее заведено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к столь чудовищным результатам.

Фото: Рixabay