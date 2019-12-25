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В Подмосковье мигранты подарили своего 2-месячного малыша чужим людям
Сегодня, 12:52
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MShaffter

В Подмосковье мигранты подарили своего 2-месячного малыша чужим людям

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Ребенка передали в кафе в Одинцово.

В Одинцово Московской области задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые отдали чужим людям на воспитание своего 2-месячного младенца, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного СУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Передача ребенка совершалась в одном из кафе Одинцово. Вместе с ребенком родители передали отказную и медицинские документы на младенца. Сейчас родителей задержали, возбуждено уголовное дело. На данный момент ведутся следственные действия.

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Фото:Pixabay

Теги: новости москвы и области, новости подмосковья, подарили ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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