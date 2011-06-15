В Подмосковье льготникам разрешат бесплатно ездить на коммерческих маршрутах

Это пилотный проект.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что теперь в регионе жители, имеющие право на льготы, смогут ездить бесплатно на коммерческих маршрутах. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам губернатора, воплотить эту идею в жизнь удалось за короткий срок. Проект запускают на некоторых коммерческих маршрутах в пяти городских округах. Так, в программе участвуют Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. Стартует программ уже 1 августа.

В рамках этой программы воспользоваться льготами и скидками на проезд смогут 800 тыс. человек на 145 маршрутах. Бесплатный проезд предоставляется пенсионерам, ветеранам, а также людям с ограниченными возможностями. Скидки предоставляются школьникам, студентам и владельцам карт "Стрелка" и "Тройка".

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