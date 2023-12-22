В Подмосковье к 12 годам колонии приговорили исполнителя убийства адвоката

Мужчина привлек к соучастию в преступлении своего заместителя.

В Подмосковье суд приговорил к 12 годам колонии исполнителя убийства адвоката, совершенного по найму летом 2016 года в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

По данным следствия, глава администрации поселка Оболенска решил убить адвоката, который активно участвовал в судах с различными исками к администрации. Он нанял в качестве исполнителя убийства своего знакомого, который занимал должность директора муниципальной организации. В качестве вознаграждения убийце предложили 140 тысяч рублей и должность депутата. Также сообщается, что мужчина привлек к соучастию в преступлении своего заместителя.

Ранее суд вынес приговор сатанистам за ритуальные убийства в Ленобласти.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области