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Суд вынес приговор сатанистам за ритуальные убийства в Ленобласти
Сегодня, 16:13
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Суд вынес приговор сатанистам за ритуальные убийства в Ленобласти

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Один из них получил пожизненное заключение, другой — 15 лет колонии строгого режима, а третья фигурантка — 13 лет колонии.

В Московском суде вынесли приговор трём подозреваемым в ритуальных убийствах. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые заманивали людей в леса Ленинградской области для проведения ритуальных обрядов и совершения убийств. Об этом пишет spb.aif.ru.

Следователям удалось доказать, что они убили подругу в лесу Карелии и друга в Ленинградской области, выполнив сатанинские обряды.

Один из них получил пожизненное заключение, другой — 15 лет колонии строгого режима, а третья фигурантка — 13 лет колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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