Суд вынес приговор сатанистам за ритуальные убийства в Ленобласти

Один из них получил пожизненное заключение, другой — 15 лет колонии строгого режима, а третья фигурантка — 13 лет колонии.

В Московском суде вынесли приговор трём подозреваемым в ритуальных убийствах. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые заманивали людей в леса Ленинградской области для проведения ритуальных обрядов и совершения убийств. Об этом пишет spb.aif.ru.

Следователям удалось доказать, что они убили подругу в лесу Карелии и друга в Ленинградской области, выполнив сатанинские обряды.

Один из них получил пожизненное заключение, другой — 15 лет колонии строгого режима, а третья фигурантка — 13 лет колонии.

Фото: Piter.TV