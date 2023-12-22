Суд вынес приговор сатанистам за ритуальные убийства в Ленобласти

В Московском суде вынесли приговор трём подозреваемым в ритуальных убийствах. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые заманивали людей в леса Ленинградской области для проведения ритуальных обрядов и совершения убийств. Об этом пишет spb.aif.ru.
Следователям удалось доказать, что они убили подругу в лесу Карелии и друга в Ленинградской области, выполнив сатанинские обряды.
Один из них получил пожизненное заключение, другой — 15 лет колонии строгого режима, а третья фигурантка — 13 лет колонии.
Фото: Piter.TV
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