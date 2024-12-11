Торговлю незаконной продукцией пресекли в ходе проверки оптового рынка в Волоколамске.

В Подмосковье изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, торговлю незаконной продукцией пресекли в ходе проверки оптового рынка в Волоколамске. Предварительно установлено, что четверо местных жителей продавали немаркированные сигареты в одном из торговых павильонов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области пресекли продажу свыше 20 тысяч пачек сигарет без акцизов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА