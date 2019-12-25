В Подмосковье грибники нашли человеческий скелет

Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления личности человека.

В Московской области грибники наткнулись на человеческий скелет.

ТАСС со ссылкой на СУ СК по Московской области сообщает, что накануне, 15 июля, в лесном массиве в Домодедовском городском округе грибники наткнулись на скелетированные останки человека. Для установления личности человека назначен ряд экспертиз.

Это не первая подобная находка в Подмосковье за последние дни. 12 июля в Ступинском городском округе в поле возле деревни Матвейково грибники нашли череп человека.

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