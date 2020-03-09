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В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса

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Все они контактировали с девушкой, вернувшейся из Швейцарии.

В Подмосковье на карантин направили 36 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.  Об этом сообщили в региональном Минздраве. 

У всех людей были взяты анализы, все они находятся под наблюдением врачей. Россиян поместили на карантин из-за девушки, которая 25 февраля вернулась из Цюриха. Она лично обратилась к врачам в профилактических целях. 

Ее вместе с семьей поместили в инфекционное отделение. В ведомстве добавили, что болезнь протекает в легкой форме. 

Ранее: В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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