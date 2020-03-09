В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Количество случаев заражения в РФ выросло до 20.

В России зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили оперативном штабе по борьбе с Covid-19. Количество случаев заражения в РФ выросло до 20.

Известно, что все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Все заразившиеся проживают в Москве. Больных поместили в специальные боксы. Контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение.

Согласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру. От заражения скончалось не 3 820 человек, выздороветь удалось свыше 61 тысячи пациентов.