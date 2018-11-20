В Подмосковье сотрудники ГИБДД незаконно выдавали права

Сотрудники ГИБДД в Балашихе выдали сотни водительских удостоверений без всяких экзаменов.

В Балашихе Московской области сотрудники ГИБДД выдавали незаконно водительские удостоверения. На нарушивших закон сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Сейчас они находятся под домашним арестом.

По версии следствия, данные сотрудники либо за денежное вознаграждение, либо по указанию вышестоящего руководства выдавали без экзаменов водительские удостоверения.

В результате комплекса проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены анкетные данные 167 лиц, у которых с марта 2018 года по настоящее время сотрудники ГИБДД принимали экзамен на знание правил дорожного движения в обход установленных правил. СУ СК РФ

Для сбора доказательств проведено 8 обысков по местам жительства обвиняемых, а также в двух подразделениях ГИБДД. До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам. В ходе проведенных сотрудниками ГУСБ МВД России мероприятий получены дополнительные сведения о возможной противоправной деятельности должностных лиц ГИБДД. Данная информация проверяется сведениями.

Видео: СУ СК РФ