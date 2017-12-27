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В Подмосковье пантера загрызла насмерть мужчину
Сегодня, 20:01
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MShaffter
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В Подмосковье пантера загрызла насмерть мужчину

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Мужчина зашел в вольер покормить хищника.

Накануне вечером, 2 января, в Истринском районе Московской области произошел смертельный несчастный случай в частном зверинце.

Трагедия произошла в деревне Обновленный труд Истринского района. По словам местных жителей, не так давно в их деревне появился новый большой дом за глухим забором из-за которого доносится страшный рык больших хищников. Здесь бизнесмен завел частный зверинец, в котором содержатся хищные крупные звери. Среди них пантера, тигры и львы. 

Вечером 2 января смотритель зоопарка зашел в вольер к пантере, чтобы накормить ее. Животное набросилось на мужчину и перегрызло ему горло. От полученных ран мужчина скончался на месте. Следственными органами по данному факту назначена доследственная проверка.  

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Московской области

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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