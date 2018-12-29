  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:27
184
alexandra08
Код вставки плеера

В подмосковном Воскресенске местный житель слепил гигантского снеговика

0 0

Мужчина стоил необычного снеговика около двух недель.

В Московской области появился снеговик - гигант. Его слепил житель города Воскресенска.

Мужчина стоил необычного снеговика около двух недель. После возведения основной части, он прорубил в гигантской снежной скульптуре два входа - для посетителей.. Внутри корпуса снеговика также есть шахта, чтобы они могли подняться наверх. На всю работу у жителя Подмосковья ушло около 40 кубов снега. 

Теперь снеговик "живет" во дворе его собственного дома и радует соседей и прохожих. Говорят, к местной достопримечательности  уже приходят фотографироваться целыми семьями.

Фото: Pikaby.

 

Теги: воскресенск, гигантский снеговик, подмосковье, снеговик - гигант
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

Оставить комментарий