В подмосковном Воскресенске местный житель слепил гигантского снеговика

Мужчина стоил необычного снеговика около двух недель.

В Московской области появился снеговик - гигант. Его слепил житель города Воскресенска.

Мужчина стоил необычного снеговика около двух недель. После возведения основной части, он прорубил в гигантской снежной скульптуре два входа - для посетителей.. Внутри корпуса снеговика также есть шахта, чтобы они могли подняться наверх. На всю работу у жителя Подмосковья ушло около 40 кубов снега.

Теперь снеговик "живет" во дворе его собственного дома и радует соседей и прохожих. Говорят, к местной достопримечательности уже приходят фотографироваться целыми семьями.

Фото: Pikaby.