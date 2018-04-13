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В Подмосковье гражданин Таджикистана изнасиловал девочку из Франции

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Появились подробности уголовного дела.

Следственными органами по городу Волоколамску Московской области ГСУ СК РФ по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Таджикистана за преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Следствию удалось установить, что в августе 2016 года обвиняемый находился в одном из частных дворов в деревне Поречье Волоколамского района. Злоумышленник заманил маленькую девочку в хозпостройку под предлогом посмотреть животных. Педофил, пользуясь тем, что ребенок в силу своего возраста не может оказать ему сопротивление, изнасиловал ребенка.

Насильник был задержан по горячим следам и вскоре признал свою вину. Сложность расследования заключалась в том, что потерпевшая и ее законные представители являются гражданами других государств и проживают во Франции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением предано в суд для рассмотрения по существу. 

СУ СК РФ по Московской области

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Теги: педофил , следком , таджик изнасиловал , таджикистан , франция
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России Мировые новости

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