В Саратовской области мужчина перерезал горло 12-летней девочке

Появилась информация, что убийцу школьницы нашли и задержали.

8 апреля в городе Красноармейске Саратовской области пропала 12-летняя школьница.

Девочку искали с вечера 8го числа. Последний раз ее видели возле дома бабушки. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли только 10 числа. Согласно экспертному заключению школьница умерла от обильной кровопотери.

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что убийцу задержали. Им оказался 25-летний местный житель. По данным следствия, вечером 8 апреля молодой мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения нанес ранее незнакомой девочке не менее трех ударов ножом в область шеи. Затем, чтобы скрыть преступление, спрятал тело школьницы в овраг с талыми водами. Прикрыл ветками и автомобильной покрышкой, после чего скрылся.

В ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями регионального следственного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области была установлена личность и местонахождение подозреваемого. СУ СК РФ по Саратовской области

В настоящее время мужчина задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.