В Подмосковье четыре человека дали взятку полицейским, а после ограбили магазин

Курьёзная ситуация произошла в Подмосковье.

СК предъявил обвинение двум полицейским из подмосковного Королева, за взятку отпустивших четырех мужчин, которые впоследствии ограбили магазин. Об этом сообщило управление ведомства по региону.

"По данным следствия, 9 ноября 2017 года два инспектора ППС полиции УМВД РФ по г.о. Королев обнаружили автомашину "ВАЗ-2170" с неустановленными на нее регистрационными знаками, в салоне которой находились четверо мужчин. При досмотре сотрудники обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз, перчатки, понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили", - гласит сообщение управления ведомства по региону.

Вместо того чтобы задержать подозрительных граждан, сотрудники ППС потребовали от них 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Мужчины дали инспекторам 55 тыс., после им вернули ключи от машины и документы, а затем отпустили. После чего вооруженные на машине уехали в Балашиху и ограбили магазин "Продукты".

В настоящее время в отношении сотрудников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.