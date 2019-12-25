Во вторник в Петербурге выпадет 1/5 июньской нормы осадков

Атмосферные фронты принесут в город дожди с грозами.

Во вторник, 30 июня, за метеорологические условия в Петербурге будет отвечать активный циклон, центр которого в середине дня окажется над югом Финляндии. Атмосферные фронты этого вихря сформируют в городе облачную с прояснениями погоду, принесут дожди с грозами. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По расчетам, сегодня в Петербурге выпадет от 7 до 12 мм осадков, что составляет 1/5 от июньской нормы. На западе области дожди будут еще более сильными.

Температура воздуха во вторник поднимется до +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. При грозе порывы могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление будет резко падать, вечером начнет расти, а его минимальное значений составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма.

Фото: pixabay.com