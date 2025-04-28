В Петрозаводске задержали почтальона, укравшего выплаты для ветеранов ВОВ

Мужчина подозревается в шести криминальных эпизодах.

В Петрозаводске российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении выплат, предназначенных для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что в полицейское отделение Карелии обратилась за помощью 86-летняя местная жительница. Она пояснила, что не получила выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в ВОВ. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 34-летний работник почтового отделения. Мужчина подделал подпись получателя в квитанции, а затем присвоил вверенные ему денежные средства. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ.

Дополнительно установлена причастность злоумышленника к еще пяти аналогичным преступлениям. Причиненный материальный ущерб составил 480 тысяч рублей. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что потратил деньги на азартные игры и ставки на спорт. В настоящее время задержанный смог возместить потерпевшим только 30 тысяч рублей. Фигурант остается на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Четверо жителей Брянска задержаны за аферу на 45 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк