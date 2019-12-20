В Петрозаводске пьяный мужчина до полусмерти избил 4-месячного сына

Интересы ребенка во время следствия будут представлять органы опеки.

В Петрозаводске пьяный глава семейства до полусмерти избил 4-месячного сына.

Региональные следственные органы СКР по Республике Карелия сообщают, что ими в отношении 36-летнего жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего".

Как уже удалось установить, в конце сентября пьяный мужчина будучи у себя дома с 4-месячным сыном нанес крохе тяжелые травмы. Сейчас малыш находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Столица на Онего" роль представителя в ходе расследования взяли на себя органы опеки, так как есть сомнения, что мать должным образом осуществляла уход за малышом.

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